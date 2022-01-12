Путин призвал наращивать темпы вакцинации из-за угрозы "омикрона"

Президент России Владимир Путин призвал увеличить объёмы тестирования на коронавирус и продолжать наращивать прививочную кампанию. Заявление прозвучало в ходе его совещания с членами правительства в среду. Глава государства обратил особое внимание на готовность больничной сети и промышленности страны к возможной новой волне эпидемии.

"Нужно наращивать вакцинирование, наращивать. Не забывайте про это. И я просил бы в этой связи председателя правительства проработать данный вопрос и с регионами Российской Федерации в самое ближайшее время", — подчеркнул российский лидер.