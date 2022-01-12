Путин призвал наращивать темпы вакцинации из-за угрозы "омикрона"
Глава государства обратил особое внимание на готовность больничной сети и промышленности страны к возможной новой волне эпидемии.
Президент России Владимир Путин © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин призвал увеличить объёмы тестирования на коронавирус и продолжать наращивать прививочную кампанию. Заявление прозвучало в ходе его совещания с членами правительства в среду. Глава государства обратил особое внимание на готовность больничной сети и промышленности страны к возможной новой волне эпидемии.
"Нужно наращивать вакцинирование, наращивать. Не забывайте про это. И я просил бы в этой связи председателя правительства проработать данный вопрос и с регионами Российской Федерации в самое ближайшее время", — подчеркнул российский лидер.
Ранее в ходе того же совещания Путин предупредил, что у России есть всего пара недель на подготовку к новой волне ковида. По его словам, из-за поездок россиян за границу необходимо быть готовыми к худшему сценарию.
Лайф уже писал о том, что в ближайшие 7–10 дней ситуация с коронавирусом в России может резко ухудшиться из-за "омикрона". Такая тенденция характерна и для всего мира. Так, например, ВОЗ прогнозирует, что более 50% населения Европы заразится "омикроном" в ближайшие шесть-восемь недель. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, уже через десять дней власти ждут значительного роста заболеваемости ковидом, а глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост случаев коронавируса в стране может достигнуть 100 тысяч в день.
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