Голикова: Нового эпидемического подъёма из-за "омикрона" России не избежать
По её мнению, заболеваемость резко начнёт расти в первую очередь в столичном регионе.
Фото © ТАСС / Эрик Романенко
России не избежать нового эпидемического подъёма заболеваемости коронавирусом из-за распространения нового штамма "омикрон". Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с правительством.
"Следующий аспект — то, что происходит в мире и уже начало происходить в конце года на территории РФ. Это распространение штамма "омикрон". Мы уже сейчас понимаем, и эта очевидность, к сожалению, присутствует, что нового эпидемического подъёма нам не избежать, но наша задача — принять исчерпывающие меры по сдерживанию распространения инфекции", — сказала Голикова.
Она отметила, что, скорее всего, по негативно сложившейся традиции, столичный регион примет на себя первый удар.
Ранее Лайф писал о том, что в ближайшие семь–десять дней ситуация с коронавирусом в России может резко ухудшиться из-за "омикрона". Такая тенденция характерна и для всего мира. Так, например, ВОЗ прогнозирует, что более 50% населения Европы заразятся "омикроном" в ближайшие шесть-восемь недель. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, уже через десять дней власти ждут значительного роста заболеваемости ковидом, а глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост случаев коронавируса в стране может достигнуть 100 тысяч в день.
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