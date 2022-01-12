Голикова: Нового эпидемического подъёма из-за "омикрона" России не избежать

"Следующий аспект — то, что происходит в мире и уже начало происходить в конце года на территории РФ. Это распространение штамма "омикрон". Мы уже сейчас понимаем, и эта очевидность, к сожалению, присутствует, что нового эпидемического подъёма нам не избежать, но наша задача — принять исчерпывающие меры по сдерживанию распространения инфекции", — сказала Голикова.