Путин: У России есть пара недель на подготовку к новой волне ковида

Исходя из опыта других стран, у России есть несколько недель на то, чтобы подготовиться к новой волне пандемии коронавируса. Об этом на заседании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.

"Нужно быть готовыми к возможным ударам вируса на новом витке. Видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель, чтобы подготовиться", — сказал Путин.

По словам главы государства, есть очевидные вещи, такие как поездки россиян за границу, с которыми ничего нельзя поделать. Поэтому России нужно быть готовой к новому удару инфекции.