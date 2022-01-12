Путин: У России есть пара недель на подготовку к новой волне ковида
По его словам, из-за поездок россиян за границу необходимо быть готовыми к худшему сценарию.
Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский
Исходя из опыта других стран, у России есть несколько недель на то, чтобы подготовиться к новой волне пандемии коронавируса. Об этом на заседании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно быть готовыми к возможным ударам вируса на новом витке. Видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель, чтобы подготовиться", — сказал Путин.
По словам главы государства, есть очевидные вещи, такие как поездки россиян за границу, с которыми ничего нельзя поделать. Поэтому России нужно быть готовой к новому удару инфекции.
Наиболее сильные опасения в последнее время вызывает ситуация с омикрон-штаммом. В ВОЗ считают, что уже через несколько недель этим вариантом коронавируса будет заражено больше половины жителей Европы. В России также ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, число случаев коронавируса в стране может достигнуть 100 тысяч в день.
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