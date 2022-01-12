В России выявлено 698 случаев заболеваемости "омикроном", большая часть приходится на Москву

В России растёт количество выявленных случаев заболеваемости штаммом "омикрон". Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства в среду.

К слову, ещё вчера было известно лишь о 305 носителях нового штамма в нашей стране. Сообщалось, что больные зафиксированы в 13 регионах, а чаще всего этот вариант вируса "завозят" из 25 стран.