В России выявлено 698 случаев заболеваемости "омикроном", большая часть приходится на Москву
Ещё вчера было известно лишь о 305 носителях нового штамма в нашей стране. Сообщалось, что больные зафиксированы в 13 регионах.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
В России растёт количество выявленных случаев заболеваемости штаммом "омикрон". Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства в среду.
"Видим 698 случаев заражения "омикроном". Большая часть приходится на Москву", — сообщила она.
К слову, ещё вчера было известно лишь о 305 носителях нового штамма в нашей стране. Сообщалось, что больные зафиксированы в 13 регионах, а чаще всего этот вариант вируса "завозят" из 25 стран.
Лайф уже писал о том, что в ближайшие 7–10 дней ситуация с коронавирусом в России может резко ухудшиться из-за "омикрона". Такая тенденция характерна и для всего мира. Так, например, ВОЗ прогнозирует, что более 50% населения Европы заразятся "омикроном" в ближайшие шесть-восемь недель. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, уже через десять дней власти ждут значительного роста заболеваемости ковидом, а глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что число случаев коронавируса в стране может достигнуть 100 тысяч в день.
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