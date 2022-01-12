Путин назвал ситуацию с коронавирусом в России очень сложной

Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня страна находится в сложной ситуации, поскольку длительные новогодние праздники наверняка скажутся на темпах заболеваемости коронавирусом. Об этом глава государства сказал на заседании с правительством, наиболее актуальной темой обсуждения на котором он назвал именно ковид.

"Совершенно очевидно, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня, в преддверии возможных новых вспышек [заболеваемости ковидом], тем более что праздники большие, общение между людьми было интенсивное, и это не может не сказаться на эпидситуации в стране", — отметил Путин.