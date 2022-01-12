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Путин назвал ситуацию с коронавирусом в России очень сложной

По его словам, в праздники люди много общались друг с другом, что не может не сказаться на эпидемиологической ситуации.

12 января, 08:43

Президент Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня страна находится в сложной ситуации, поскольку длительные новогодние праздники наверняка скажутся на темпах заболеваемости коронавирусом. Об этом глава государства сказал на заседании с правительством, наиболее актуальной темой обсуждения на котором он назвал именно ковид.

"Совершенно очевидно, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня, в преддверии возможных новых вспышек [заболеваемости ковидом], тем более что праздники большие, общение между людьми было интенсивное, и это не может не сказаться на эпидситуации в стране", — отметил Путин.

Наиболее сильные опасения в последнее время вызывает ситуация с омикрон-штаммом. В ВОЗ считают, что уже через несколько недель этим вариантом коронавируса будет заражено больше половины жителей Европы. В России также ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост числа случаев коронавируса в стране может достигнуть 100 тысяч в день.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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