Инфекционист Минздрава Чуланов объяснил, как сдержать грядущую волну "омикрона"
Он также добавил, что вакцина-профилактика сейчас является ключевым инструментом для защиты от постковидного синдрома.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
Чтобы сдержать грядущую волну заражений омикрон-штаммом и защитить себя, необходимо пройти полный курс вакцинации, сказал Лайфу главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.
"Как мы уже знаем, штамм "омикрон" более контагиозен, то есть более заразен, поэтому и распространяться способен быстрее. Сейчас крайне важно тем, кто не вакцинировался, оперативно это сделать, а тем, кто вакцинировался, сделать бустерную вакцинацию, поскольку уже сейчас известно, что у людей получивших полный курс вакцинации и ревакцинации, защита в том числе и от новых штаммов имеется", — объяснил инфекционист.
Собеседник Лайфа также отметил, что вакцина на данный момент является ключевым инструментом для защиты от постковидного синдрома, который при "омикроне" может быть очень разным. Прививка сможет облегчить течение болезни, что сейчас крайне важно как для пожилых, так и для более молодых россиян.
"Омикрон" довольно в равной степени может поражать и взрослое, и пожилое, и молодое население, включая детей. Поэтому вакцинацию надо максимально широко использовать, учитывая, что у нас уже есть вакцина для подростков и идёт работа по тому, чтобы применять вакцину для более младшего возраста. Чем шире мы привьём, тем меньше шанса будет у вируса для быстрого распространения и того, что он будет создавать тяжёлое течение у заболевших", — добавил Чуланов.
Напомним, сейчас число заболевших "омикроном" в нашей стране составляет 305, но в ближайшие 7–10 дней ситуация может ухудшиться. Такая тенденция характерна и для всего мира. Так, например, ВОЗ прогнозирует, что более 50% населения Европы заразятся "омикроном" в ближайшие шесть-восемь недель. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, уже через десять дней власти ждут значительного роста заболеваемости ковидом, а глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост случаев коронавируса в стране может достигнуть 100 тысяч в день.
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