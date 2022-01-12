Инфекционист Минздрава Чуланов объяснил, как сдержать грядущую волну "омикрона"

Чтобы сдержать грядущую волну заражений омикрон-штаммом и защитить себя, необходимо пройти полный курс вакцинации, сказал Лайфу главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

"Как мы уже знаем, штамм "омикрон" более контагиозен, то есть более заразен, поэтому и распространяться способен быстрее. Сейчас крайне важно тем, кто не вакцинировался, оперативно это сделать, а тем, кто вакцинировался, сделать бустерную вакцинацию, поскольку уже сейчас известно, что у людей получивших полный курс вакцинации и ревакцинации, защита в том числе и от новых штаммов имеется", — объяснил инфекционист.

Собеседник Лайфа также отметил, что вакцина на данный момент является ключевым инструментом для защиты от постковидного синдрома, который при "омикроне" может быть очень разным. Прививка сможет облегчить течение болезни, что сейчас крайне важно как для пожилых, так и для более молодых россиян.