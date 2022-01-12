Голикова назвала четыре региона, где коллективный иммунитет к ковиду превышает 80%
Сейчас под наблюдением находится более 470 тысяч пациентов с коронавирусом, из них 75% лечатся амбулаторно.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России в целом составляет 63,2%, при этом в четырёх регионах он превышает 80%. Об этом на совещании президента РФ с правительством сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
По её данным, регионы-рекордсмены — это Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотка. А вот сложная ситуация с ковидом по показателю коллективного иммунитета складывается в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, на Камчатке и Ставрополье.
Кроме того, по словам вице-премьера, сейчас под наблюдением находится более 470 тысяч пациентов с коронавирусом, из них 75% лечатся амбулаторно.
Напомним, наиболее сильные опасения в последнее время вызывает ситуация с "омикроном". В ВОЗ считают, что уже через несколько недель этим вариантом коронавируса будет заражено больше половины жителей Европы. В России также ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть 100 тысяч в день.
Комментариев: 0