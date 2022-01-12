Голикова назвала четыре региона, где коллективный иммунитет к ковиду превышает 80%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России в целом составляет 63,2%, при этом в четырёх регионах он превышает 80%. Об этом на совещании президента РФ с правительством сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По её данным, регионы-рекордсмены — это Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотка. А вот сложная ситуация с ковидом по показателю коллективного иммунитета складывается в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, на Камчатке и Ставрополье.

Кроме того, по словам вице-премьера, сейчас под наблюдением находится более 470 тысяч пациентов с коронавирусом, из них 75% лечатся амбулаторно.