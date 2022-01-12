Актёр Алексей Герилович найден мёртвым в своей квартире в Москве
Знакомый на протяжении нескольких дней не мог связаться с ним и решил наведаться в гости.
Актёр Алексей Герилович найден мёртвым в своей квартире в Посланниковом переулке в Москве. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, 48-летнего мужчину обнаружил его друг Михаил.
По его словам, знакомый на протяжении нескольких дней не мог связаться с актёром. Когда попытки дозвониться не увенчались успехом, Михаил решил поехать к нему и проверить, всё ли в порядке. Дверь в квартиру Алексея он открыл своим ключом. На кухне перед его взором предстала ужасающая картина — его друг лежал мёртвым на полу.
Инсайдер уточнил, что следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Точную причину установят эксперты.
Алексей Герилович родился 18 февраля 1973 года. Он исполнил роли в фильмах и сериалах "Закон каменных джунглей", "Глубже!", "БУМЕРанг", "Потерянные", "Стажёры", "Детективы", "Безмолвный свидетель" и др.
Ранее сообщалось, что телеведущий Михаил Зеленский умер минувшей ночью во время отпуска в Доминиканской Республике. Предварительно, причиной смерти стал инсульт. Журналисту было всего 46 лет.
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