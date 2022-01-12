Актёр Алексей Герилович найден мёртвым в своей квартире в Москве

Актёр Алексей Герилович найден мёртвым в своей квартире в Посланниковом переулке в Москве. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, 48-летнего мужчину обнаружил его друг Михаил.

По его словам, знакомый на протяжении нескольких дней не мог связаться с актёром. Когда попытки дозвониться не увенчались успехом, Михаил решил поехать к нему и проверить, всё ли в порядке. Дверь в квартиру Алексея он открыл своим ключом. На кухне перед его взором предстала ужасающая картина — его друг лежал мёртвым на полу.