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Актёр Алексей Герилович найден мёртвым в своей квартире в Москве

Знакомый на протяжении нескольких дней не мог связаться с ним и решил наведаться в гости.

12 января, 08:42
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/BvrOdJiHblA/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram / gerilovich.aleksei</a></p>

Фото © Instagram / gerilovich.aleksei

Актёр Алексей Герилович найден мёртвым в своей квартире в Посланниковом переулке в Москве. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, 48-летнего мужчину обнаружил его друг Михаил.

По его словам, знакомый на протяжении нескольких дней не мог связаться с актёром. Когда попытки дозвониться не увенчались успехом, Михаил решил поехать к нему и проверить, всё ли в порядке. Дверь в квартиру Алексея он открыл своим ключом. На кухне перед его взором предстала ужасающая картина — его друг лежал мёртвым на полу.

Инсайдер уточнил, что следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Точную причину установят эксперты.

Алексей Герилович родился 18 февраля 1973 года. Он исполнил роли в фильмах и сериалах "Закон каменных джунглей", "Глубже!", "БУМЕРанг", "Потерянные", "Стажёры", "Детективы", "Безмолвный свидетель" и др.

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Ранее сообщалось, что телеведущий Михаил Зеленский умер минувшей ночью во время отпуска в Доминиканской Республике. Предварительно, причиной смерти стал инсульт. Журналисту было всего 46 лет.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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