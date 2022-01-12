Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о гибели двух медсестёр в Сургуте

"Ход расследования уголовного дела по факту смерти медсестры 21 октября 2021 года и проведение проверки по факту смерти другой медсестры 27 декабря 2021 года поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, как сообщал Znak.com, в сургутской травматологической больнице за два месяца нашли мёртвыми двух медсестёр: 21 октября 2021 года умерла 49-летняя сотрудница, 27 декабря 2021 года — её 41-летняя коллега. Предположительно, обе они покончили с собой. Следователи проверяют трудовые отношения, которые сложились в медучреждении.