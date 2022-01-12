Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о гибели двух медсестёр в Сургуте
В местной травматологической больнице за два месяца нашли мёртвыми двух сотрудниц: 21 октября покончила с собой 49-летняя женщина, 27 декабря 2021 года — её 41-летняя коллега.
Фото © ТАСС / AP / Silvia Izquierdo
Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование обстоятельств гибели двух медсестёр сургутской травматологической больницы.
"Ход расследования уголовного дела по факту смерти медсестры 21 октября 2021 года и проведение проверки по факту смерти другой медсестры 27 декабря 2021 года поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", — говорится в сообщении ведомства.
Председатель СК поручил руководителю СУ СК по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о проведённой проверке.
Напомним, как сообщал Znak.com, в сургутской травматологической больнице за два месяца нашли мёртвыми двух медсестёр: 21 октября 2021 года умерла 49-летняя сотрудница, 27 декабря 2021 года — её 41-летняя коллега. Предположительно, обе они покончили с собой. Следователи проверяют трудовые отношения, которые сложились в медучреждении.
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