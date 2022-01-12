Вдова телеведущего Зеленского удалила все посты в Instagram после смерти мужа

Вдова телеведущего Михаила Зеленского, который внезапно скончался во время отпуска в Доминиканской Республике, Мила Рубинчик удалила из "Инстаграма" все публикации. Пока она никак не прокомментировала семейную трагедию.

Мила Рубинчик — известный психолог. В свои 39 лет она является автором популярного ютуб-канала "Прокрастинатор", на котором рассказывает о методах борьбы с депрессией и ленью. Кроме того, блогерша продаёт мужчинам курсы по отношениям с девушками.

Михаил Зеленский и Мила Рубинчик поженились не так давно — в 2018 году. Для телеведущего это был третий брак. Первый — с бывшей одноклассницей Ольгой Дробиной — продлился четыре года. Во второй раз журналист женился на фигуристке Елене Грушиной, с которой они воспитывали двух дочерей.