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Вдова телеведущего Зеленского удалила все посты в Instagram после смерти мужа

Пара поженилась в 2018 году. Для журналиста этот брак был третьим.

12 января, 08:30
<p>Михаил Зеленский и Мила Рубинчик. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/mila.rubinchik" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mila Rubinchik</a></p>

Михаил Зеленский и Мила Рубинчик. Фото © Facebook / Mila Rubinchik

Вдова телеведущего Михаила Зеленского, который внезапно скончался во время отпуска в Доминиканской Республике, Мила Рубинчик удалила из "Инстаграма" все публикации. Пока она никак не прокомментировала семейную трагедию.

Фото © Instagram / laksmila

Фото © Instagram / laksmila

Мила Рубинчик — известный психолог. В свои 39 лет она является автором популярного ютуб-канала "Прокрастинатор", на котором рассказывает о методах борьбы с депрессией и ленью. Кроме того, блогерша продаёт мужчинам курсы по отношениям с девушками.

Михаил Зеленский и Мила Рубинчик поженились не так давно — в 2018 году. Для телеведущего это был третий брак. Первый — с бывшей одноклассницей Ольгой Дробиной — продлился четыре года. Во второй раз журналист женился на фигуристке Елене Грушиной, с которой они воспитывали двух дочерей.

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Напомним, телеведущий Михаил Зеленский умер минувшей ночью во время отпуска в Доминиканской Республике. Предварительно, причиной смерти стал инсульт. Журналисту было всего 46 лет.

Авторы
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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