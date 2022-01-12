На Сахалине школьники бросили подожжённую петарду в лицо мальчику
По факту случившегося проводится проверка, правоохранители выясняют детали.
Фото © Pixabay
На Сахалине в селе Троицкое школьники подожгли петарду и бросили её в лицо мальчику, который играл на детской площадке. В результате взрыва у ребёнка сгорели ресницы, повреждена роговица глаза, сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
После случившегося дети сбежали в школу. По предварительным данным, они учатся в седьмом-восьмом классе. По факту инцидента проводится проверка, правоохранители выясняют детали.
Ранее в "Охта-парке" в Ленобласти 4-летняя девочка получила химический ожог из-за сухого льда. По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело. Виновнику может грозить лишение свободы сроком до шести лет.
Комментариев: 0