Сибирским врачам объявили выговор за корпоратив во время смерти пациента
Однако в региональном Минздраве подчеркнули, что новогоднее празднование и гибель больного — не связанные между собой события.
Застолье медиков в ординаторской. Фото © Telegram / "ЧП Лесосибирск"
Медикам больницы Лесосибирска, которые праздновали новогодний корпоратив в то время, как там умирал пациент, объявили выговоры. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
"По итогам проверки за нарушение правил служебного поведения, норм профессиональной и корпоративной этики, повлёкших репутационный урон коллективу учреждения, сотрудникам, фигурирующим в видеозаписи, объявлено дисциплинарное взыскание (выговор)", — отметили в ведомстве.
Однако в Минздраве подчеркнули, что новогоднее празднование и смерть пациента — не связанные между собой события, поскольку больной всё время находился под контролем, он умер из-за осложнений. Проверка качества оказания медпомощи в больнице Лесосибирска продолжается, подчеркнули в министерстве.
Напомним, что скандал вокруг больницы разгорелся в начале недели. Жена пациента, находившегося в реанимации, сняла на видео застолье, которое устроили врачи и медсёстры отделения. На следующий день женщине сообщили о гибели супруга. По её словам, мужчину просто бросили умирать. Оказалось, что её супруг умер за 20 минут до начала съёмки видео. Тогда пир уже был в самом разгаре.
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