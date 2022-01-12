Сибирским врачам объявили выговор за корпоратив во время смерти пациента

Медикам больницы Лесосибирска, которые праздновали новогодний корпоратив в то время, как там умирал пациент, объявили выговоры. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

"По итогам проверки за нарушение правил служебного поведения, норм профессиональной и корпоративной этики, повлёкших репутационный урон коллективу учреждения, сотрудникам, фигурирующим в видеозаписи, объявлено дисциплинарное взыскание (выговор)", — отметили в ведомстве.