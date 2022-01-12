Голикова заявила, что кабмин представит новые меры против ковида до конца недели

Правительство России отрабатывает дополнительные меры против коронавируса на случай, если ситуация будет развиваться по неблагоприятному сценарию. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.

"Мы отрабатываем дополнительные мероприятия срочного реагирования, в том числе финансового обеспечения... Мы предполагаем, что такие предложения будут сформулированы нами до конца этой недели", — сказала она.