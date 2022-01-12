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Голикова заявила, что кабмин представит новые меры против ковида до конца недели

Вице-премьер также заявила, что нового эпидемического подъёма из-за штамма "омикрон" России не избежать.

12 января, 09:03
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Правительство России отрабатывает дополнительные меры против коронавируса на случай, если ситуация будет развиваться по неблагоприятному сценарию. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.

"Мы отрабатываем дополнительные мероприятия срочного реагирования, в том числе финансового обеспечения... Мы предполагаем, что такие предложения будут сформулированы нами до конца этой недели", — сказала она.

Голикова: Нового эпидемического подъёма из-за "омикрона" России не избежать

Голикова: Нового эпидемического подъёма из-за "омикрона" России не избежать

Напомним, в ходе совещания Владимир Путин заявил, что сегодня страна находится в сложной ситуации, поскольку длительные новогодние праздники наверняка скажутся на темпах заболеваемости коронавирусом. По его словам, у России есть несколько недель на то, чтобы подготовиться к новой волне пандемии, которую вызовет штамм "омикрон". В связи с этим глава государства призвал наращивать темпы вакцинации.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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