В Брюсселе начались переговоры России и НАТО по гарантиям безопасности
Глава российской делегации и руководитель американской обменялись рукопожатиями перед встречей, однако никаких заявлений стороны делать не стали.
Фото © Shutterstock
Российская делегация прибыла в штаб-квартиру Североатлантического альянса в Брюсселе, где должны состояться переговоры представителей блока и Москвы по гарантиям безопасности. Как передаёт РИА "Новости", первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО уже началась.
Глава российской делегации — замглавы МИД Александр Грушко — и руководитель американской делегации — замгоссекретаря Венди Шерман — обменялись рукопожатиями перед встречей, однако никаких заявлений стороны делать не стали. Также состоялась церемония фотографирования.
А ранее, 10 января, в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.
Комментариев: 0