В Брюсселе начались переговоры России и НАТО по гарантиям безопасности

Российская делегация прибыла в штаб-квартиру Североатлантического альянса в Брюсселе, где должны состояться переговоры представителей блока и Москвы по гарантиям безопасности. Как передаёт РИА "Новости", первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО уже началась.