Путин предложил правительству повысить пенсии на 8,6%

Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции. Видео © LIFE

Пенсии в России необходимо проиндексировать выше уровня инфляции — на 8,6%. Такое предложение озвучил президент РФ Владимир Путин в ходе его совещания с членами правительства.

"Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю, как и говорил ранее на съезде "Единой России", проиндексировать пенсии чуть выше инфляции. Сейчас она смотрится как 8,4 процента — на 8,6 процента", — сказал президент.

В связи с этим он поручил правительству провести необходимые процедуры и принять решение.