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Путин предложил правительству повысить пенсии на 8,6%

Он поручил правительству провести необходимые процедуры и принять решение.

12 января, 09:15

Владимир Путин. Фото © LIFE

Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции. Видео © LIFE

Пенсии в России необходимо проиндексировать выше уровня инфляции — на 8,6%. Такое предложение озвучил президент РФ Владимир Путин в ходе его совещания с членами правительства.

"Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю, как и говорил ранее на съезде "Единой России", проиндексировать пенсии чуть выше инфляции. Сейчас она смотрится как 8,4 процента — на 8,6 процента", сказал президент.

В связи с этим он поручил правительству провести необходимые процедуры и принять решение.

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Ранее Лайф писал, что Минтруд готовит дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году. Их разработка идёт именно в рамках выполнения поручения президента Владимира Путина.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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