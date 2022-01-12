Жители Украины предвкушают возвращение бывшего президента Петра Порошенко на родину для участия в суде по делу о госизмене. Так, харьковчанин Евгений Ивашко решил подойти к процессу ожидания по-творчески и сделать татуировку с изображением политика в тюрьме. Место для наколки было выбрано соответствующее — левая ягодица, а под портретом Порошенко нанесена подпись: "В тюрьме сейчас макароны", — отсылающая к культовому советскому кинофильму "Джентльмены удачи".