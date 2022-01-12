"В тюрьме сейчас макароны": Украинец набил татуировку с "арестованным" Порошенко на пятой точке
Портрет бывшего президента украсил левую ягодицу блогера, который с нетерпением ждёт возобновления судебного процесса над политиком 17 января.
Кадр из видео © "Политика Страны"
Украинец набил татуировку с Порошенко за решёткой на пятой точке © "Политика страны"
Жители Украины предвкушают возвращение бывшего президента Петра Порошенко на родину для участия в суде по делу о госизмене. Так, харьковчанин Евгений Ивашко решил подойти к процессу ожидания по-творчески и сделать татуировку с изображением политика в тюрьме. Место для наколки было выбрано соответствующее — левая ягодица, а под портретом Порошенко нанесена подпись: "В тюрьме сейчас макароны", — отсылающая к культовому советскому кинофильму "Джентльмены удачи".
Стоит отметить, что для Евгения это уже не первая татуировка "на злобу дня". В декабре 2020 года он набил у себя на лбу надпись: "Кернес жив", — посвятив акцию покойному мэру Харькова. Правда, в тот раз парень столкнулся с хейтом и впоследствии свёл тату.
Напомним, 20 декабря стало известно о предъявлении Порошенко обвинения в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, что политик якобы заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник.
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