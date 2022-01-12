Врач Хухрев рассказал об опасностях приёма жаропонижающих препаратов

Приём нестероидных противовоспалительных препаратов в пожилом возрасте может привести к проблемам со здоровьем. Об этом в беседе с "Москвой 24" рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

"Людям после 70 давать нестероидные противовоспалительные нежелательно. Потому что они ухудшают кровоснабжение почек, повышают давление и плохо действуют на желудок", — пояснил врач.

По его словам, в таком возрасте лучше всего подходит парацетамол. Однако даже этот препарат в отдельных случаях может быть опасен. Например, если у человека проблемы с печенью, то лучше принимать ибупрофен, который не обладает столь токсичным действием. В то же время ибупрофен и аспирин нежелательны при язве. Такие препараты могут обострить заболевание, объяснил Хухрев. Медик добавил, что для понижения температуры важно учитывать дозировку лекарства.

"Если мы берём парацетамол, то он идёт из расчёта 15 миллиграммов на килограмм веса. Соответственно, человек, который весит 60 килограммов, должен принять под 1000 миллиграммов, 500 не поможет в данном случае от высокой температуры", — пояснил врач.

В случае нестероидных противовоспалительных препаратов схема несколько иная — 10 миллиграммов на 1 килограмм, подчеркнул Хухрев. То есть если в домашней аптечке ибупрофен в таблетках по 200 миллиграммов, то на 60 килограммов веса необходимо принять три таблетки.