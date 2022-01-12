Коллеги назвали страшной потерей для телевидения смерть журналиста Михаила Зеленского

Друзья и коллеги выразили соболезнования в связи со смертью телеведущего Михаила Зеленского, по их словам, это страшная потеря для телевидения. Они вспомнили, что журналист был интеллигентным, очень приятным в общении, всё делал на 100% и был полон творческих планов.

"Мы вместе с Михаилом работали в ВГТРК. Он тогда вёл программу "Вести Москва". Пересекались мы не так часто, но мне Миша запомнился как человек творческий, оптимистичный, улыбчивый, очень приятный в общении, — рассказал RT глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв. — Знаю, что у него было много новых творческих планов. Очень жаль, что он не успел их осуществить. От имени СЖР хочу выразить самые глубокие соболезнования семье и коллегам Михаила Зеленского! Светлая память".

Кинокритик Давид Шнейдеров назвал уход Михаила Зеленского из жизни страшной потерей для телевидения и школы "Останкино". Шнейдеров признался, что не может поверить в скоропостижную смерть коллеги.

"Вы знаете, есть вещи, в которые невозможно поверить. Когда уходят люди, с которыми ты дружил и работал. Я познакомился с Мишей ещё до того, как он пришёл в Высшую школу "Останкино", когда он работал на телеке, вёл программу, которую в нынешнее время ведёт Борис Корчевников", — рассказал критик телеканалу "360".

По его словам, студенты и коллеги в "Останкино" очень любили Зеленского и всегда ждали утра, когда перед началом занятий встречались, разговаривали и обменивались новостями.

"Миша был по-настоящему интеллигентным человеком, он был честным. Он, если чем-то занимался, всё делал на 100%. Он работал со студентами на 100%. Он работал на телеке на 100%. Никогда не мог себе позволить схалтурить, вылезти просто на ремесле. Он либо не занимался, либо занимался полностью честно. Это страшная потеря для телевидения, для преподавания. Высшая школа "Останкино" осиротела", — сказал Шнейдеров.

Телеведущий, депутат Госдумы Евгений Попов в беседе с "Газетой.ru" назвал скоропостижную смерть коллеги кошмаром. По его словам, от просмотра телепередач, которые вёл Зеленский, невозможно было оторваться.