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Российский полузащитник "Валенсии" Черышев заразился коронавирусом

В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах, в которых забил один мяч.

12 января, 10:56
<p>Фото © instagram / cheryshev90</p>

Фото © instagram / cheryshev90

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Radio Esport Valencia в "Твиттере".

За последние два дня в клубе было зафиксировано пять случаев заболевания коронавирусом. Положительные тесты помимо Черышева сдали Яспер Силлессен, Даниэль Васс, Элдер Кошта и Макси Гомес.

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Добавим, что в этом сезоне россиянин принял участие в 13 матчах, в которых забил один мяч.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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