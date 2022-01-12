Российский полузащитник "Валенсии" Черышев заразился коронавирусом
В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах, в которых забил один мяч.
Фото © instagram / cheryshev90
Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Radio Esport Valencia в "Твиттере".
За последние два дня в клубе было зафиксировано пять случаев заболевания коронавирусом. Положительные тесты помимо Черышева сдали Яспер Силлессен, Даниэль Васс, Элдер Кошта и Макси Гомес.
Добавим, что в этом сезоне россиянин принял участие в 13 матчах, в которых забил один мяч.
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