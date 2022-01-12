Российский полузащитник "Валенсии" Черышев заразился коронавирусом

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Radio Esport Valencia в "Твиттере".

За последние два дня в клубе было зафиксировано пять случаев заболевания коронавирусом. Положительные тесты помимо Черышева сдали Яспер Силлессен, Даниэль Васс, Элдер Кошта и Макси Гомес.