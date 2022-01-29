Самый дорогой трансфер зимы: Конкурент Кокорина в "Фиорентине" Душан Влахович перешёл в "Ювентус"

Сербский нападающий итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Душан Влахович перешёл в "Ювентус". Об этом сообщается на официальном сайте туринцев.

Контракт с новым клубом 22-летний серб подписал до 30 июня 2026 года. Сумма трансфера Влаховича составила около 70 миллионов евро плюс 11,6 миллиона в качестве выплат солидарности и дополнительных сборов, предусмотренных регламентом ФИФА. Также в соглашении "Ювентуса" с "Фиорентиной" предусмотрены бонусы в размере до десяти миллионов евро за достижение Влаховичем определённых показателей. Стоит отметить, что трансфер Влаховича стал самым дорогим этой зимой.

Напомним, что за "фиалок" выступает российский форвард Александр Кокорин. Однако результаты Влаховича за "Фиорентину" куда более серьёзные. Серб стал игроком итальянского клуба в 2018 году, перейдя из белградского "Партизана". В нынешнем сезоне в 21 матче чемпионата Италии форвард забил 17 голов и делит первое место в гонке бомбардиров с Чиро Иммобиле. Кокорин же забитыми мячами похвастаться пока не может.