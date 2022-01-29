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Самый дорогой трансфер зимы: Конкурент Кокорина в "Фиорентине" Душан Влахович перешёл в "Ювентус"

Контракт с новым клубом 22-летний сербский нападающий подписал до 30 июня 2026 года. Сумма трансфера составила около 70 миллионов евро плюс бонусы.

29 января, 00:45
<p>Душан Влахович © Instagram /<strong style="font-weight: bold;"> </strong><a href="https://www.instagram.com/p/CZSYtKiIGWI/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">juventus</a></p>

Душан Влахович © Instagram / juventus

Сербский нападающий итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Душан Влахович перешёл в "Ювентус". Об этом сообщается на официальном сайте туринцев.

Контракт с новым клубом 22-летний серб подписал до 30 июня 2026 года. Сумма трансфера Влаховича составила около 70 миллионов евро плюс 11,6 миллиона в качестве выплат солидарности и дополнительных сборов, предусмотренных регламентом ФИФА. Также в соглашении "Ювентуса" с "Фиорентиной" предусмотрены бонусы в размере до десяти миллионов евро за достижение Влаховичем определённых показателей. Стоит отметить, что трансфер Влаховича стал самым дорогим этой зимой.

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Напомним, что за "фиалок" выступает российский форвард Александр Кокорин. Однако результаты Влаховича за "Фиорентину" куда более серьёзные. Серб стал игроком итальянского клуба в 2018 году, перейдя из белградского "Партизана". В нынешнем сезоне в 21 матче чемпионата Италии форвард забил 17 голов и делит первое место в гонке бомбардиров с Чиро Иммобиле. Кокорин же забитыми мячами похвастаться пока не может.

Ранее сообщалось, что римский "Лацио" может приобрести российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука. До этого трансфер хавбека в "Дженоа" сорвался из-за нежелания тренера Джана Пьеро Гасперини отпускать игрока.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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