Самый дорогой трансфер зимы: Конкурент Кокорина в "Фиорентине" Душан Влахович перешёл в "Ювентус"
Контракт с новым клубом 22-летний сербский нападающий подписал до 30 июня 2026 года. Сумма трансфера составила около 70 миллионов евро плюс бонусы.
Душан Влахович © Instagram / juventus
Сербский нападающий итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Душан Влахович перешёл в "Ювентус". Об этом сообщается на официальном сайте туринцев.
𝗤𝗨𝗜, 𝗔𝗗𝗘𝗦𝗦𝗢, #𝗗𝗩𝟳! 🔥✅— JuventusFC (@juventusfc) January 28, 2022
Контракт с новым клубом 22-летний серб подписал до 30 июня 2026 года. Сумма трансфера Влаховича составила около 70 миллионов евро плюс 11,6 миллиона в качестве выплат солидарности и дополнительных сборов, предусмотренных регламентом ФИФА. Также в соглашении "Ювентуса" с "Фиорентиной" предусмотрены бонусы в размере до десяти миллионов евро за достижение Влаховичем определённых показателей. Стоит отметить, что трансфер Влаховича стал самым дорогим этой зимой.
Напомним, что за "фиалок" выступает российский форвард Александр Кокорин. Однако результаты Влаховича за "Фиорентину" куда более серьёзные. Серб стал игроком итальянского клуба в 2018 году, перейдя из белградского "Партизана". В нынешнем сезоне в 21 матче чемпионата Италии форвард забил 17 голов и делит первое место в гонке бомбардиров с Чиро Иммобиле. Кокорин же забитыми мячами похвастаться пока не может.
Ранее сообщалось, что римский "Лацио" может приобрести российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука. До этого трансфер хавбека в "Дженоа" сорвался из-за нежелания тренера Джана Пьеро Гасперини отпускать игрока.
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