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"Лацио" может приобрести российского полузащитника Миранчука

Ранее его трансфер в "Дженоа" сорвался из-за нежелания тренера "Аталанты" отпускать его в другой клуб.

27 января, 09:13

Футболист Алексей Миранчук. Фото © Getty Images / Nicolò Campo / LightRocket

Римский "Лацио" намерен приобрести российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, пишут TMW и IlMessaggero.

"Орлы" намерены укрепить состав, после ухода из команды Ведата Мурики. В числе вариантов усиления называется именно Миранчук. Однако издания подчёркивают, что переговоры для "Лацио" будут крайне непростыми из-за позиции клуба из Бергамо по вопросу продажи россиянина.

Переход отменяется: Тренер "Аталанты" попросил руководство клуба не продавать Миранчука

Переход отменяется: Тренер "Аталанты" попросил руководство клуба не продавать Миранчука

Ранее Лайф сообщал, что Алексей Миранчук мог стать игроком "Дженоа", но его переход сорвался из-за позиции тренера "Аталанты" Джанпьеро Гасперини, который заблокировал трансфер.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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