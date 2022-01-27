"Лацио" может приобрести российского полузащитника Миранчука
Ранее его трансфер в "Дженоа" сорвался из-за нежелания тренера "Аталанты" отпускать его в другой клуб.
Футболист Алексей Миранчук. Фото © Getty Images / Nicolò Campo / LightRocket
Римский "Лацио" намерен приобрести российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, пишут TMW и IlMessaggero.
"Орлы" намерены укрепить состав, после ухода из команды Ведата Мурики. В числе вариантов усиления называется именно Миранчук. Однако издания подчёркивают, что переговоры для "Лацио" будут крайне непростыми из-за позиции клуба из Бергамо по вопросу продажи россиянина.
Ранее Лайф сообщал, что Алексей Миранчук мог стать игроком "Дженоа", но его переход сорвался из-за позиции тренера "Аталанты" Джанпьеро Гасперини, который заблокировал трансфер.
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