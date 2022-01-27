"Лацио" может приобрести российского полузащитника Миранчука

"Орлы" намерены укрепить состав, после ухода из команды Ведата Мурики. В числе вариантов усиления называется именно Миранчук. Однако издания подчёркивают, что переговоры для "Лацио" будут крайне непростыми из-за позиции клуба из Бергамо по вопросу продажи россиянина.