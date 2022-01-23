Переход отменяется: Тренер "Аталанты" попросил руководство клуба не продавать Миранчука
Ранее хавбек получил травму в игре с "Лацио" и не смог завершить встречу.
Алексей Миранчук. Фото © Getty Images / Emmanuele Ciancaglini / Ciancaphoto Studio
Главный тренер "Аталанты" Джанпьеро Гасперини лично заблокировал переход Алексея Миранчука и попросил оставить игрока в команде, сообщает журналист Николо Скира.
По сообщениям инсайда, Гасперини хочет сохранить Миранчука из-за проблем с полузащитником Йосипом Иличичем.
Ранее Лайф сообщал, что Алексей Миранчук не смог до конца доиграть матч против "Лацио" из-за полученного повреждения.
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