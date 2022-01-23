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Переход отменяется: Тренер "Аталанты" попросил руководство клуба не продавать Миранчука

Ранее хавбек получил травму в игре с "Лацио" и не смог завершить встречу.

23 января, 11:53

Алексей Миранчук. Фото © Getty Images / Emmanuele Ciancaglini / Ciancaphoto Studio

Главный тренер "Аталанты" Джанпьеро Гасперини лично заблокировал переход Алексея Миранчука и попросил оставить игрока в команде, сообщает журналист Николо Скира.

По сообщениям инсайда, Гасперини хочет сохранить Миранчука из-за проблем с полузащитником Йосипом Иличичем.

"Обследование всё покажет": Агент рассказал о ситуации с травмой Миранчука

"Обследование всё покажет": Агент рассказал о ситуации с травмой Миранчука

Ранее Лайф сообщал, что Алексей Миранчук не смог до конца доиграть матч против "Лацио" из-за полученного повреждения.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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