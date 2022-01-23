"Задняя поверхность бедра диагностируется не просто визуально или тактильно. Нужно обследование. Через несколько дней "Аталанта" выступит с заявлением, когда будет чётко поставлен диагноз. Сам Лёша сейчас ничего о своей травме сказать не может. Обследование всё покажет", — заявил Шпинёв "Спорт-Экспрессу".