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"Обследование всё покажет": Агент рассказал о ситуации с травмой Миранчука

Россиянин из-за повреждения не смог завершить субботний матч против "Лацио".

23 января, 10:12

Алексей Миранчук. Фото © ТАСС / CSM via ZUMA Wire

Агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука Вадим Шпинёв рассказал о характере травмы хавбека, полученной во время встречи с "Лацио".

"Задняя поверхность бедра диагностируется не просто визуально или тактильно. Нужно обследование. Через несколько дней "Аталанта" выступит с заявлением, когда будет чётко поставлен диагноз. Сам Лёша сейчас ничего о своей травме сказать не может. Обследование всё покажет", — заявил Шпинёв "Спорт-Экспрессу".

Миранчук ещё не дал согласия на переход в "Дженоа"

Миранчук ещё не дал согласия на переход в "Дженоа"

Напомним, Алексей Миранчук не смог завершить матч чемпионата Италии против "Лацио" из-за полученной травмы. Сама встреча закончилась вничью 0:0.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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