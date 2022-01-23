"Обследование всё покажет": Агент рассказал о ситуации с травмой Миранчука
Россиянин из-за повреждения не смог завершить субботний матч против "Лацио".
Алексей Миранчук. Фото © ТАСС / CSM via ZUMA Wire
Агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука Вадим Шпинёв рассказал о характере травмы хавбека, полученной во время встречи с "Лацио".
"Задняя поверхность бедра диагностируется не просто визуально или тактильно. Нужно обследование. Через несколько дней "Аталанта" выступит с заявлением, когда будет чётко поставлен диагноз. Сам Лёша сейчас ничего о своей травме сказать не может. Обследование всё покажет", — заявил Шпинёв "Спорт-Экспрессу".
Напомним, Алексей Миранчук не смог завершить матч чемпионата Италии против "Лацио" из-за полученной травмы. Сама встреча закончилась вничью 0:0.
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