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Миранчук ещё не дал согласия на переход в "Дженоа"

Ранее СМИ сообщали, что трансфер хавбека блокирует тренер "Аталанты" Джанпьеро Гасперини.

21 января, 09:47

Алексей Миранчук. Фото © ТАСС/Олег Бухарев

Полузащитник сборной России и итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук ещё не дал своего согласия на переход в "Дженоа", сообщает Sky Sport.

По данным издания, Миранчук продолжает тянуть время, надеясь остаться в "Аталанте" или же получить более серьёзное предложение от других клубов. При этом команды уже договорились об условиях аренды 26-летнего игрока.

В "Аталанте" подтвердили интерес "Дженоа" к Миранчуку

В "Аталанте" подтвердили интерес "Дженоа" к Миранчуку

Ранее Лайф сообщал, что главный тренер "Аталанты" Джанпьеро Гасперини блокирует трансфер Миранчука из-за сложной ситуации с игроками в клубе.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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