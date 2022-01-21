Миранчук ещё не дал согласия на переход в "Дженоа"
Ранее СМИ сообщали, что трансфер хавбека блокирует тренер "Аталанты" Джанпьеро Гасперини.
Алексей Миранчук. Фото © ТАСС/Олег Бухарев
Полузащитник сборной России и итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук ещё не дал своего согласия на переход в "Дженоа", сообщает Sky Sport.
По данным издания, Миранчук продолжает тянуть время, надеясь остаться в "Аталанте" или же получить более серьёзное предложение от других клубов. При этом команды уже договорились об условиях аренды 26-летнего игрока.
Ранее Лайф сообщал, что главный тренер "Аталанты" Джанпьеро Гасперини блокирует трансфер Миранчука из-за сложной ситуации с игроками в клубе.
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