Миранчук ещё не дал согласия на переход в "Дженоа"

Полузащитник сборной России и итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук ещё не дал своего согласия на переход в "Дженоа", сообщает Sky Sport.

По данным издания, Миранчук продолжает тянуть время, надеясь остаться в "Аталанте" или же получить более серьёзное предложение от других клубов. При этом команды уже договорились об условиях аренды 26-летнего игрока.