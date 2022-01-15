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В "Аталанте" подтвердили интерес "Дженоа" к Миранчуку

Ранее в СМИ появилась информация, что игрок близок к смене команды.

15 января, 09:03

Алексей Миранчук. Фото © ТАСС / ZUMA / Gianluca Checchi

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук может в ближайшее время стать игроком "Дженоа", в котором тренирует украинец Андрей Шевченко. Информацию об этом "Чемпионату" подтвердил спортивный директор клуба из Бергамо Джованни Сартори.

"Дженоа" — одна из трёх команд, которая сделала предложение по Миранчуку. Речь идёт об аренде. Мы ещё не приняли окончательного решения", — заявил Сартори.

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Ранее в СМИ появилась информация, что Миранчук близок к переходу в "Дженоа", однако тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини попросил время на то, чтобы обдумать возможный переход полузащитника.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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