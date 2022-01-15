В "Аталанте" подтвердили интерес "Дженоа" к Миранчуку

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук может в ближайшее время стать игроком "Дженоа", в котором тренирует украинец Андрей Шевченко. Информацию об этом "Чемпионату" подтвердил спортивный директор клуба из Бергамо Джованни Сартори.

"Дженоа" — одна из трёх команд, которая сделала предложение по Миранчуку. Речь идёт об аренде. Мы ещё не приняли окончательного решения", — заявил Сартори.