Главный тренер "Аталанты" блокирует переход Миранчука в "Дженоа"
В клубе сейчас непростая ситуация с игроками, часть из которых болеет коронавирусом.
Алексей Миранчук. Фото © РФС / Михаил Шапаев
Главный тренер "Аталанты" Джанпьеро Гасперини блокирует трансфер российского полузащитника Алексея Миранчука в "Дженоа", сообщает Sport24.
По информации издания, клубы уже согласовали аренду Миранчука до конца сезона с возможностью дальнейшего выкупа, однако наставник "Аталанты" выступает против из-за того, что у команды есть проблемы с составом из-за коронавируса.
На этом фоне обострились отношения Гасперини и спортивного директора "Аталанты" Джованни Сартори, который опасается, что "Дженоа" может выйти из возможной сделки.
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