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Главный тренер "Аталанты" блокирует переход Миранчука в "Дженоа"

В клубе сейчас непростая ситуация с игроками, часть из которых болеет коронавирусом.

19 января, 11:04

Алексей Миранчук. Фото © РФС / Михаил Шапаев

Главный тренер "Аталанты" Джанпьеро Гасперини блокирует трансфер российского полузащитника Алексея Миранчука в "Дженоа", сообщает Sport24.

По информации издания, клубы уже согласовали аренду Миранчука до конца сезона с возможностью дальнейшего выкупа, однако наставник "Аталанты" выступает против из-за того, что у команды есть проблемы с составом из-за коронавируса.

В "Аталанте" подтвердили интерес "Дженоа" к Миранчуку

В "Аталанте" подтвердили интерес "Дженоа" к Миранчуку

На этом фоне обострились отношения Гасперини и спортивного директора "Аталанты" Джованни Сартори, который опасается, что "Дженоа" может выйти из возможной сделки.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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