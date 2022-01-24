Защитник "Спартака" Самюэль Жиго не будет продлевать контракт с красно-белыми и покинет клуб сразу же после его окончания. Об этом "РБ-Спорт" заявил агент игрока Мохаммед Беншенафи.

"По Самюэлю сейчас предложений нет, и он не хочет уходить из "Спартака". Что же касается его будущего, он закончит этот сезон в "Спартаке", а там уже посмотрим, что произойдёт дальше. Он не будет продлевать свой контракт. Самюэль хочет попробовать свои силы во Франции и присоединиться к своей семье", — заявил представитель защитника.