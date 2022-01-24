"Хочет присоединиться к семье": Защитник "Спартака" Жиго не будет продлевать контракт с командой
Нынешнее соглашение защитника и клуба рассчитано до лета 2022 года.
Футболист Самюэль Жиго. Фото © Getty Images / David S. Bustamante / Soccrates
Защитник "Спартака" Самюэль Жиго не будет продлевать контракт с красно-белыми и покинет клуб сразу же после его окончания. Об этом "РБ-Спорт" заявил агент игрока Мохаммед Беншенафи.
"По Самюэлю сейчас предложений нет, и он не хочет уходить из "Спартака". Что же касается его будущего, он закончит этот сезон в "Спартаке", а там уже посмотрим, что произойдёт дальше. Он не будет продлевать свой контракт. Самюэль хочет попробовать свои силы во Франции и присоединиться к своей семье", — заявил представитель защитника.
Добавим, что нынешний контракт Жиго со "Спартаком" рассчитан до лета текущего года. За красно-белых француз выступает с 2018 года. За это время он провёл в составе "Спартака" 96 матчей, в которых забил девять голов и пять раз отдал результативную передачу.
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