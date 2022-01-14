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"Невероятно важен для нас": Защитник Жиго не покинет "Спартак" этой зимой

Ранее в клубе заявили, что никаких новых покупок в ближайшее время не планируется.

14 января, 13:31

Самюэль Жиго. Фото © wikipedia

Французский защитник Самюэль Жиго не уйдёт из "Спартака" этой зимой. Об этом в ходе пресс-конференции заявил спортивный директор красно-белых Лука Каттани.

"Жиго зимой точно никуда не уйдёт. Самюэль невероятно важен для "Спартака". Всё в руках Жиго. Он сам будет принимать решение о своём будущем", — заявил Каттани.

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Он также заметил, что не намерен ослаблять клуб зимой, несмотря на то что представители других клубов обращались к Каттани по возможности трансфера защитника.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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