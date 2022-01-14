Французский защитник Самюэль Жиго не уйдёт из "Спартака" этой зимой. Об этом в ходе пресс-конференции заявил спортивный директор красно-белых Лука Каттани.

"Жиго зимой точно никуда не уйдёт. Самюэль невероятно важен для "Спартака". Всё в руках Жиго. Он сам будет принимать решение о своём будущем", — заявил Каттани.