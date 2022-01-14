В "Спартаке" заявили об окончании зимней трансферной кампании

Московский "Спартак" не намерен покупать футболистов для основного состава команды и завершил работу в зимнее трансферное окно. Об этом на пресс-конференции заявил новый спортивный директор Лука Каттани.

"Если мы говорим об основном составе, то на этом зимняя трансферная кампания завершена. Для второй команды будем искать перспективные варианты. Надо уже готовиться к лету. Я достаточно неплохо знаю российский рынок. Пару лет назад я мог присоединиться к одному российскому клубу, не скажу, к какому", — заявил Каттани.