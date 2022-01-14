В "Спартаке" заявили об окончании зимней трансферной кампании
При этом, красно-белые будут продолжать поиск перспективных игроков для второй команды, которая выступает в ФНЛ.
Стадион "Открытие Арена". Фото © ТАСС / Кузьмиченок Василий
Московский "Спартак" не намерен покупать футболистов для основного состава команды и завершил работу в зимнее трансферное окно. Об этом на пресс-конференции заявил новый спортивный директор Лука Каттани.
"Если мы говорим об основном составе, то на этом зимняя трансферная кампания завершена. Для второй команды будем искать перспективные варианты. Надо уже готовиться к лету. Я достаточно неплохо знаю российский рынок. Пару лет назад я мог присоединиться к одному российскому клубу, не скажу, к какому", — заявил Каттани.
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Он также заметил, что "Спартак" обратился к нему ещё прошлым летом и уже тогда он начал прорабатывать варианты возможного усиления. В частности, в его списке были Леон Классен и Данил Хлусевич, которые усилили команду зимой.
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