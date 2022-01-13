"Если говорить о давлении, чувствую груз на своих плечах, как будто несу мешки с цементом. Это ответственность за то, что мне предстоит сделать, у меня нет права на ошибку. С Лукой Каттани или без "Спартак" вернётся в элиту российского футбола. Мотивация достаточно проста — руководство очень хочет вернуть "Спартак" наверх, а я могу помочь своей интуицией, точкой зрения на организацию работы, на построение команды и трансферный рынок", — рассказал Каттани.