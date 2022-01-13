"Без права на ошибку": Спортивный директор Каттани постарается вернуть "Спартак" в элиту российского футбола
На зимний перерыв красно-белые ушли, занимая девятое место в чемпионате страны.
Фото © ФК "Спартак"
Новый спортивный директор московского "Спартака" Лука Каттани назвал своей главной задачей возвращение столичного клуба в элиту российского футбола. Об этом сообщает Sports.ru.
Каттани занял пост спортивного директора в "Спартаке" в конце декабря 2021 года. До августа эту должность занимал Дмитрий Попов.
"Если говорить о давлении, чувствую груз на своих плечах, как будто несу мешки с цементом. Это ответственность за то, что мне предстоит сделать, у меня нет права на ошибку. С Лукой Каттани или без "Спартак" вернётся в элиту российского футбола. Мотивация достаточно проста — руководство очень хочет вернуть "Спартак" наверх, а я могу помочь своей интуицией, точкой зрения на организацию работы, на построение команды и трансферный рынок", — рассказал Каттани.
На зимний перерыв "Спартак" ушёл, занимая девятое место в чемпионате страны. В 18 матчах команда набрала лишь 23 очка.
Ранее, с 2018 года, Каттани был скаутом "Пари Сен-Жермен". До этого он работал в лондонском "Челси" и итальянском "Палермо". При этом в итальянском клубе итальянец занимал пост спортивного директора.
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