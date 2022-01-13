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СМИ: Футболист "Спартака" Жиго в течение недели перейдёт в "Трабзонспор"

Французский защитник выступает за красно-белых с 2018 года. Он провёл в составе команды 97 матчей во всех турнирах.

13 января, 10:46
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго перейдёт в турецкий "Трабзонспор". Об этом сообщает Aksam.

Отмечается, что трансфер 28-летнего футболиста будет оформлен в течение недели. "Трабзонспор" близок к договорённости с Жиго по условиям личного контракта.

Кроме того, в услугах защитника заинтересованы итальянские "Торино" и "Рома", французский "Сент-Этьен", а также турецкие "Бешикташ" и "Галатасарай".

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Жиго играет за "Спартак" с 2018 года. Он провёл за красно-белых 97 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал пять результативных передач. Контракт французского футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

"Трабзонспор" возглавляет таблицу чемпионата Турции, набрав 49 очков в 20 матчах. "Спартак" в российском первенстве идёт на девятой позиции (23 балла в 18 играх).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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