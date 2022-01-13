СМИ: Футболист "Спартака" Жиго в течение недели перейдёт в "Трабзонспор"

Защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго перейдёт в турецкий "Трабзонспор". Об этом сообщает Aksam.

Отмечается, что трансфер 28-летнего футболиста будет оформлен в течение недели. "Трабзонспор" близок к договорённости с Жиго по условиям личного контракта.

Кроме того, в услугах защитника заинтересованы итальянские "Торино" и "Рома", французский "Сент-Этьен", а также турецкие "Бешикташ" и "Галатасарай".

Жиго играет за "Спартак" с 2018 года. Он провёл за красно-белых 97 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал пять результативных передач. Контракт французского футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.