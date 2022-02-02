Федун с женой приехали на товарищеский матч "Спартака" против "Риги"
Сейчас красно-белые находятся на сборах в ОАЭ, где готовятся ко второй части сезона.
Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото © playmaker24.ru
Владелец "Спартака" Леонид Федун и его жена Зарема Салихова приехали на товарищеский матч красно-белых против футбольного клуба "Рига" на сборах команды. Об этом сообщает "Матч ТВ".
Приехав на место проведения встречи, Федун поприветствовал всех футболистов, после чего пообщался с новым главным тренером команды Паоло Ваноли и спортивным директором Лукой Каттани.
Ранее Лайф сообщал, что в первом матче под руководством Паоло Ваноли "Спартак" сыграл вничью с клубом "Слован" из Словакии.
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