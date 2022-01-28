"Полный ноль": Жена Федуна раскритиковала бывшего генерального директора "Спартака" Газизова

" Газизов нас сильно утомил. Он никудышный спортивный директор. Ещё и как гендиректор не работал. "Спартак" до сих пор расхлёбывает всё это. Полный ноль ", — заявила Салихова в эфире шоу "Есть тема".

Напомним, Шамиль Газизов работал генеральным директором в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает аналогичный пост в "Уфе". Отметим, что после увольнения из стана красно-белых Газизов обратился в суд с требованием выплатить ему всё выходное пособие. Однако в декабре ему было отказано в этом.