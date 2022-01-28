"Полный ноль": Жена Федуна раскритиковала бывшего генерального директора "Спартака" Газизова
Между красно-белыми и функционером продолжаются судебные разбирательства относительно неустойки со стороны клуба из-за увольнения.
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов и вице-президент ЗАО "Лукойл", основной акционер и председатель совета директоров футбольного клуба "Спартак" (Москва) Леонид Федун с супругой Заремой Салиховой. Фото © ТАСС / Вадим Брайдов / Александр Демьянчук
Жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова в эфире телеканала "Матч ТВ" раскритиковала экс-гендиректора клуба Шамиля Газизова.
"Газизов нас сильно утомил. Он никудышный спортивный директор. Ещё и как гендиректор не работал. "Спартак" до сих пор расхлёбывает всё это. Полный ноль", — заявила Салихова в эфире шоу "Есть тема".
Напомним, Шамиль Газизов работал генеральным директором в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает аналогичный пост в "Уфе". Отметим, что после увольнения из стана красно-белых Газизов обратился в суд с требованием выплатить ему всё выходное пособие. Однако в декабре ему было отказано в этом.
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