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"Полный ноль": Жена Федуна раскритиковала бывшего генерального директора "Спартака" Газизова

Между красно-белыми и функционером продолжаются судебные разбирательства относительно неустойки со стороны клуба из-за увольнения.

28 января, 09:49

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов и вице-президент ЗАО "Лукойл", основной акционер и председатель совета директоров футбольного клуба "Спартак" (Москва) Леонид Федун с супругой Заремой Салиховой. Фото © ТАСС / Вадим Брайдов / Александр Демьянчук

Жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова в эфире телеканала "Матч ТВ" раскритиковала экс-гендиректора клуба Шамиля Газизова.

"Газизов нас сильно утомил. Он никудышный спортивный директор. Ещё и как гендиректор не работал. "Спартак" до сих пор расхлёбывает всё это. Полный ноль", — заявила Салихова в эфире шоу "Есть тема".

Газизов обратился в суд с просьбой восстановить его на работе в "Спартаке"

Газизов обратился в суд с просьбой восстановить его на работе в "Спартаке"

Напомним, Шамиль Газизов работал генеральным директором в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает аналогичный пост в "Уфе". Отметим, что после увольнения из стана красно-белых Газизов обратился в суд с требованием выплатить ему всё выходное пособие. Однако в декабре ему было отказано в этом.

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Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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