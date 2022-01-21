Газизов обратился в суд с просьбой восстановить его на работе в "Спартаке"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов обратился в суд с просьбой вернуть его на работу в "Спартак", где он занимал аналогичный пост. Об этом ТАСС рассказала юрист красно-белых Татьяна Завьялова.

"Газизов обратился в суд с иском о восстановлении на работе в "Спартаке" на должности генерального директора. Он хочет восстановиться на работе в "Спартаке", исходя из иска. Иск поступил к нам, как я понимаю, поступил в Октябрьский суд города Уфы, даты и какой-то информации на их сайте пока нет", — отметила Завьялова.