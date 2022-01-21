Газизов обратился в суд с просьбой восстановить его на работе в "Спартаке"
Ранее он требовал вернуть ему достаточно солидное выходное пособие, однако ему было отказано.
Шамиль Газизов. Фото © ТАСС / Вадим Брайдов
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов обратился в суд с просьбой вернуть его на работу в "Спартак", где он занимал аналогичный пост. Об этом ТАСС рассказала юрист красно-белых Татьяна Завьялова.
"Газизов обратился в суд с иском о восстановлении на работе в "Спартаке" на должности генерального директора. Он хочет восстановиться на работе в "Спартаке", исходя из иска. Иск поступил к нам, как я понимаю, поступил в Октябрьский суд города Уфы, даты и какой-то информации на их сайте пока нет", — отметила Завьялова.
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Добавим, что ранее Газизов обращался в суд с просьбой вернуть ему большое выходное пособие, которое не было выплачено ему после увольнения из "Спартака". Однако в декабре ему было отказано в этом.
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