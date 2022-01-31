Мошенники выманили у саратовского пенсионера более 17 млн рублей

Мошенники под видом сотрудников банка выманили у пожилого жителя Саратова более 17 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ.

Отмечается, что злоумышленники также представлялись работниками полиции. Они сообщили жертве о несанкционированных переводах со счёта. Ради "сохранения средств" преступники предложили пенсионеру перевести деньги на "безопасный счёт" и после его пополнения пропали.

В общей сложности им удалось выманить у россиянина 17,4 миллиона рублей. Полиция начала следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению, возбуждено уголовное дело.