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Мошенники выманили у саратовского пенсионера более 17 млн рублей

Представляясь работниками банка и сотрудниками полиции, злоумышленники "предупреждали" жертву о несанкционированных переводах средств со счёта.

31 января, 07:58
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Мошенники под видом сотрудников банка выманили у пожилого жителя Саратова более 17 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ.

Отмечается, что злоумышленники также представлялись работниками полиции. Они сообщили жертве о несанкционированных переводах со счёта. Ради "сохранения средств" преступники предложили пенсионеру перевести деньги на "безопасный счёт" и после его пополнения пропали.

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В общей сложности им удалось выманить у россиянина 17,4 миллиона рублей. Полиция начала следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению, возбуждено уголовное дело.

Ранее Лайф писал, что пенсионерка из Москвы лишилась полумиллиона рублей из-за того, что не сменила пароль от онлайн-банка. За последние несколько дней её деньги обычными трансакциями были переведены на чужой счёт. Сейчас полиция выясняет, кто причастен к похищению денег.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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