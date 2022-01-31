Скелетонист Трегубов пропустит Олимпиаду-2022 из-за коронавируса
Неделю назад он сдал положительный тест и вынужден был изолироваться в Сочи.
Никита Трегубов. Фото © ТАСС / AP / Roman Koksarov
Члены сборной России по скелетону Никита Трегубов и Владислав Семёнов пропустят Олимпиаду в Пекине из-за положительных тестов на коронавирус. Об этом "Матч ТВ" сообщила президент Федерации бобслея России Елена Аникина.
"К величайшему сожалению, Трегубов и Семёнов точно не поедут на Олимпийские игры. Семёнов тестировался в Сочи, выдержал весь карантин, но приехал в Москву и у него по-прежнему были положительные тесты", — заявила Аникина.
Отметим, что вместо них на Игры отправятся Евгений Рукосуев и Даниил Романов.
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