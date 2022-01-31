Скелетонист Трегубов пропустит Олимпиаду-2022 из-за коронавируса

Члены сборной России по скелетону Никита Трегубов и Владислав Семёнов пропустят Олимпиаду в Пекине из-за положительных тестов на коронавирус. Об этом " Матч ТВ " сообщила президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

"К величайшему сожалению, Трегубов и Семёнов точно не поедут на Олимпийские игры. Семёнов тестировался в Сочи, выдержал весь карантин, но приехал в Москву и у него по-прежнему были положительные тесты", — заявила Аникина.