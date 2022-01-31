НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Скелетонист Трегубов пропустит Олимпиаду-2022 из-за коронавируса

Неделю назад он сдал положительный тест и вынужден был изолироваться в Сочи.

31 января, 07:31

Никита Трегубов. Фото © ТАСС / AP / Roman Koksarov

Члены сборной России по скелетону Никита Трегубов и Владислав Семёнов пропустят Олимпиаду в Пекине из-за положительных тестов на коронавирус. Об этом "Матч ТВ" сообщила президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

"К величайшему сожалению, Трегубов и Семёнов точно не поедут на Олимпийские игры. Семёнов тестировался в Сочи, выдержал весь карантин, но приехал в Москву и у него по-прежнему были положительные тесты", заявила Аникина.

"Омикрон" выкашивает наших: Какие потери от ковида понесла сборная России перед Олимпиадой в Пекине

"Омикрон" выкашивает наших: Какие потери от ковида понесла сборная России перед Олимпиадой в Пекине

Отметим, что вместо них на Игры отправятся Евгений Рукосуев и Даниил Романов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1