В Москве пенсионерка не сменила пароль от онлайн-банка и лишилась полумиллиона рублей

В Москве пенсионерка пренебрегла сменой пароля от личного кабинета онлайн-банка и "подарила" мошенникам полмиллиона. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, 81-летняя женщина до 74 лет работала главным бухгалтером в серьёзных организациях. Сейчас она ведёт активный образ жизни и копит на автомобиль. Так, пенсионерке удалось уже отложить почти миллион рублей. Также бабушка умеет пользоваться гаджетами, например у неё есть онлайн-банк. При неполадках в приложении пенсионерка всегда обращается за помощью к сотрудникам банка.

Недавно они посоветовали москвичке срочно сменить пароль от личного кабинета. Но женщине было некогда. Пенсионерка нашла время поменять пароль только через несколько дней. Открыв приложение, вместо 500 тысяч она увидела на счёте 500 рублей. В банке сообщили, что за последние несколько дней её деньги обычными трансакциями были переведены на чужой счёт. Сейчас полиция выясняет, кто причастен к похищению денег.