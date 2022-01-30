Генсек ОДКБ назвал учения "Союзная решимость" делом Белоруссии и России
Он отметил, что стороны ничего не скрывают от Запада и открыто рассказывают, как и где будут проходить тренировки.
Российские военнослужащие. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость" — это внутреннее дело России и Белоруссии. Они носят обронительный характер и, более того, проводятся на собственной территории, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.
"Учения, которые сейчас начнутся на территории Белоруссии, сугубо оборонительный характер имеют. Стоит ли обращать внимание на всякие оценки, которые высказываются? Ну, конечно, это внутреннее дело Белоруссии и России, которые проводят эти учения на своей территории", — пояснил Зась в эфире телеканала СТВ.
Он подчеркнул, что настороженность Запада по поводу манёвров совершенно беспочвенна. Зась напомнил, что военные тренировки пройдут в два этапа. До 9 февраля будут передислоцированы и созданы группировки войск в Белоруссии. А на втором этапе, с 10 по 20 февраля, планируется отработать отражение внешней агрессии и возможных террористических атак.
Ранее в Белоруссии уже подчёркивали оборонительный характер учений "Союзная решимость – 2022". Первые подразделения ВС РФ прибыли в республику для участия в манёврах 19 января, а 27-го числа завершилась переброска истребителей Су-35С. Экипажи самолётов преодолели рекордную дистанцию — из восточной части РФ. Россия также перебросила в Белоруссию зенитный ракетно-пушечный дивизион (ЗРПК) "Панцирь-С".
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