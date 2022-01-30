Генсек ОДКБ назвал учения "Союзная решимость" делом Белоруссии и России

Совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость" — это внутреннее дело России и Белоруссии. Они носят обронительный характер и, более того, проводятся на собственной территории, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.

"Учения, которые сейчас начнутся на территории Белоруссии, сугубо оборонительный характер имеют. Стоит ли обращать внимание на всякие оценки, которые высказываются? Ну, конечно, это внутреннее дело Белоруссии и России, которые проводят эти учения на своей территории", — пояснил Зась в эфире телеканала СТВ.