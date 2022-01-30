Боррель рассказал об успехах ЕС в разработке мер против стратегических амбиций России

"Мы продвинулись в подготовке высокоэффективных ответных мер, которые повлекут серьёзный ущерб для экономики и финансовой системы РФ. Мы также рассматриваем меры экспортного контроля с долгосрочным эффектом, предусматривающие отказ России в продукции, необходимой ей для реализации своих стратегических амбиций", — пишет он.

Дипломат при этом обвинил РФ в ведении "войны нервов" на международной арене. По его словам, Евросоюз занимается не только разработкой санкций, но и усилением своей энергетической устойчивости за счёт сотрудничества с такими партнёрами, как США, Катар и Азербайджан по вопросу поставок газа на случай, если с российской стороны последуют перебои.