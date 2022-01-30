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Боррель рассказал об успехах ЕС в разработке мер против стратегических амбиций России

По его словам, союз преуспел в подготовке "высокоэффективных" ответных мер, которые грозят серьёзным ущербом экономике и финансовой системе РФ.

30 января, 18:53
<p>Жозеп Боррель. Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/european_parliament/48859228793/in/photostream/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">European Parliament</a></p>

Жозеп Боррель. Фото © Flickr / European Parliament

Евросоюз планирует ввести меры экспортного контроля против России, чтобы лишить её продукции, необходимой для реализации "стратегических амбиций", написал в своём блоге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы продвинулись в подготовке высокоэффективных ответных мер, которые повлекут серьёзный ущерб для экономики и финансовой системы РФ. Мы также рассматриваем меры экспортного контроля с долгосрочным эффектом, предусматривающие отказ России в продукции, необходимой ей для реализации своих стратегических амбиций", — пишет он.

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Дипломат при этом обвинил РФ в ведении "войны нервов" на международной арене. По его словам, Евросоюз занимается не только разработкой санкций, но и усилением своей энергетической устойчивости за счёт сотрудничества с такими партнёрами, как США, Катар и Азербайджан по вопросу поставок газа на случай, если с российской стороны последуют перебои.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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