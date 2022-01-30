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В ЛНР заявили о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновения в Донбассе

Кроме того, в районе подконтрольной Киеву Станицы Луганской зафиксировано нахождение разведроты украинских силовиков, в том числе расчётов БПЛА.

30 января, 18:26
<p>© ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO</p>

© ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Народная милиция Луганской Народной Республики зафиксировала прибытие украинского спецназа в район подконтрольного Киеву посёлка Новолуганское, который расположен у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

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"В зону ответственности 2-го механизированного батальона 30-й бригады (ВС Украины. — Прим. Лайфа) отмечено прибытие военнослужащих отдельного центра спецназначения "Запад" (бывший 8-й отдельный полк СпН)", — отметил он.

Кроме того, как добавил представитель ЛНР, в районе подконтрольной Киеву Станицы Луганской зафиксировано нахождение разведроты украинских силовиков, в том числе расчётов БПЛА, у которых стоит задача проведения провокаций и выявления слабых мест в обороне Народной милиции ЛНР.

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Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе, обстановка в регионе напоминает предвоенную: украинские войска активизировались по всей стране. По данным ЛНР, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Также фиксируется прибытие групп спецназа. Глава ДНР Денис Пушилин заявил также о направлении ВСУ противотанковых ракет Javelin в Донбасс. А начальник Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщил, что в Донбассе замечены наёмники из американской ЧВК Academi.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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