В ЛНР заявили о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновения в Донбассе
Кроме того, в районе подконтрольной Киеву Станицы Луганской зафиксировано нахождение разведроты украинских силовиков, в том числе расчётов БПЛА.
© ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Народная милиция Луганской Народной Республики зафиксировала прибытие украинского спецназа в район подконтрольного Киеву посёлка Новолуганское, который расположен у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
"В зону ответственности 2-го механизированного батальона 30-й бригады (ВС Украины. — Прим. Лайфа) отмечено прибытие военнослужащих отдельного центра спецназначения "Запад" (бывший 8-й отдельный полк СпН)", — отметил он.
Кроме того, как добавил представитель ЛНР, в районе подконтрольной Киеву Станицы Луганской зафиксировано нахождение разведроты украинских силовиков, в том числе расчётов БПЛА, у которых стоит задача проведения провокаций и выявления слабых мест в обороне Народной милиции ЛНР.
Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе, обстановка в регионе напоминает предвоенную: украинские войска активизировались по всей стране. По данным ЛНР, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Также фиксируется прибытие групп спецназа. Глава ДНР Денис Пушилин заявил также о направлении ВСУ противотанковых ракет Javelin в Донбасс. А начальник Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщил, что в Донбассе замечены наёмники из американской ЧВК Academi.
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