В ЛНР заявили о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновения в Донбассе

Народная милиция Луганской Народной Республики зафиксировала прибытие украинского спецназа в район подконтрольного Киеву посёлка Новолуганское, который расположен у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Кроме того, как добавил представитель ЛНР, в районе подконтрольной Киеву Станицы Луганской зафиксировано нахождение разведроты украинских силовиков, в том числе расчётов БПЛА, у которых стоит задача проведения провокаций и выявления слабых мест в обороне Народной милиции ЛНР.