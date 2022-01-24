Глава ДНР: Американские ракеты Javelin уже в Донбассе

Противотанковые ракеты Javelin ("Джавелин"), которые США ранее направили Украине, уже находятся на территории Донбасса. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-1".

"Что касается "джавелинов", они уже присутствуют на территории Донбасса, но не на самой линии соприкосновения", — сказал он в понедельник.