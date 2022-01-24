Глава ДНР: Американские ракеты Javelin уже в Донбассе
По словам Дениса Пушилина, Украина уже разместила в регионе противотанковые ракетные комплексы, правда, пока не на самой линии соприкосновения.
Американские ракеты Javelin. Фото © ТАСС / ZUAM / Sgt. Liane Hatch
Противотанковые ракеты Javelin ("Джавелин"), которые США ранее направили Украине, уже находятся на территории Донбасса. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-1".
"Что касается "джавелинов", они уже присутствуют на территории Донбасса, но не на самой линии соприкосновения", — сказал он в понедельник.
Лайф уже сообщал, что в 2020 году, несмотря на мировую пандемию коронавируса, военная помощь США Украине составила рекордные 698 миллионов долларов. В 2021 году на военные расходы страны американское правительство выделило ещё 300 миллионов долларов. В качестве военной продукции сухопутным войскам Украины из США поставили в том числе те самые "джавелины".
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Ранее стало известно, что страны Прибалтики (Литва, Латвия и Эстония) также получили от власти США разрешение на передачу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также зенитных комплексов Stinger. Кроме того, для "сдерживания" РФ в случае вооружённого конфликта Британия планирует дополнительно направить военных в соседние с Украиной Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.
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