Диетолог Соломатина объяснила, в каких случаях отказ от сахара может сгубить

Диетолог Елена Соломатина советует отказавшимся от сахара россиянам обязательно включить в свой рацион побольше риса, круп, овощей, а также ягод и фруктов. В противном случае это может грозить проблемами со здоровьем, предупреждает эксперт.

"Если люди сидят на одних жирах, организм будет перерабатывать из того же белка глюкозу. Это сложно, будут образовываться кетоновые тела, отравлять организм, почему и не рекомендуется переходить только на жиры. Это всё до поры до времени, потом начнутся сбои и болезни", — приводит слова Соломатиной "Вечерняя Москва".