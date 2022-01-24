Диетолог Соломатина объяснила, в каких случаях отказ от сахара может сгубить
Эксперты рекомендуют грамотно корректировать пищевые привычки и строить разнообразный рацион, в противном случае вместе с потерей веса можно потерять и здоровье.
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Диетолог Елена Соломатина советует отказавшимся от сахара россиянам обязательно включить в свой рацион побольше риса, круп, овощей, а также ягод и фруктов. В противном случае это может грозить проблемами со здоровьем, предупреждает эксперт.
"Если люди сидят на одних жирах, организм будет перерабатывать из того же белка глюкозу. Это сложно, будут образовываться кетоновые тела, отравлять организм, почему и не рекомендуется переходить только на жиры. Это всё до поры до времени, потом начнутся сбои и болезни", — приводит слова Соломатиной "Вечерняя Москва".
По словам диетолога, мозг и мышцы человека питаются глюкозой, а не сахаром. А сама тяга к сладкому связана с тем, что быстрые углеводы быстро перерабатываются в глюкозу. Гораздо лучше налегать на медленные углеводы, которые перерабатываются медленнее и "кормят" организм гораздо более длительное время.
Ранее диетологи рассказали об опасности сырной нарезки и назвали опасные последствия употребления попкорна. Специалисты призвали отказаться от этих продуктов в пользу сушёных фруктов и овощных снеков. А доктор Александр Мясников посоветовал пить 3–5 чашек кофе в день для защиты от рака. Он также отметил пользу зелёного чая. Врач напомнил, что он содержит большое количество полифенолов, которые во многих случаях снижают риск онкологии.
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