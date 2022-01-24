Депутат Нилов призвал расширить число получателей выплат по уходу за престарелыми

Сейчас ежемесячную компенсацию могут получать граждане, которые ухаживают за инвалидами I группы, престарелыми в возрасте старше 80 лет, а также теми, кто по заключению лечебного учреждения нуждается в постороннем уходе. Однако многим россиянам старше 70 лет также нужен постоянный уход в силу их семейного положения и возраста, считает депутат. Кроме того, он отметил, что размер такой выплаты составляет 1200 рублей. Сумма была утверждена ещё в 2008 году. По мнению Нилова, её необходимо пересчитать, так как сейчас с учётом инфляции этих денег не всегда хватает даже на оплату транспорта, чтобы добраться до престарелого.