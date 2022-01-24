Депутат Нилов призвал расширить число получателей выплат по уходу за престарелыми
Кроме того, он считает нужным увеличить и размер суммы, так как сейчас этих денег не всегда хватает на то, чтобы покрыть даже транспортные расходы.
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В России необходимо распространить выплаты по уходу за престарелыми на граждан, которые ухаживают за одиноко проживающими пенсионерами старше 70, считает депутат Госдумы Ярослав Нилов. Письмо со своим предложением он направил на имя главы Минфина Антона Силуанова.
Сейчас ежемесячную компенсацию могут получать граждане, которые ухаживают за инвалидами I группы, престарелыми в возрасте старше 80 лет, а также теми, кто по заключению лечебного учреждения нуждается в постороннем уходе. Однако многим россиянам старше 70 лет также нужен постоянный уход в силу их семейного положения и возраста, считает депутат. Кроме того, он отметил, что размер такой выплаты составляет 1200 рублей. Сумма была утверждена ещё в 2008 году. По мнению Нилова, её необходимо пересчитать, так как сейчас с учётом инфляции этих денег не всегда хватает даже на оплату транспорта, чтобы добраться до престарелого.
"Прошу Вас дать поручение предоставить информацию о возможных дополнительных затратах из федерального бюджета и о наличии дополнительных источников финансирования для реализации предлагаемых изменений", — говорится в тексте письма, оказавшемся в распоряжении RT.
Ранее эксперт Юлия Финогенова напомнила, кто сможет получить страховую пенсию по старости в 2022 году. Необходимый для начисления пенсии страховой стаж в этом году составляет 13 лет, а количество пенсионных коэффициентов — не менее 23,4 балла.
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