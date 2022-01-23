Эксперт Финогенова напомнила, кто сможет получить страховую пенсию по старости в 2022 году

В 2022 году страховую пенсию по старости смогут получить женщины и мужчины, достигшие возраста 56,5 и 61,5 года соответственно. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Эксперт напомнила, что в России с 2019 года идёт повышение пенсионного возраста с "шагом" полгода-год. К 2028 году пенсионный возраст достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

"Начиная со второго полугодия 2019-го по второе полугодие 2022 года пенсионный возраст начал сдвигаться в сторону увеличения с шагом полгода-год. В 2024-м пенсионный возраст составит 58 лет для женщин и 63 года для мужчин, в 2026 году — 59 лет для женщин и 64 года для мужчин. И, наконец, в 2028 году достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин", — цитирует Финогенову "Прайм".

Необходимый для начисления пенсии страховой стаж в 2022 году составляет 13 лет, а количество пенсионных коэффициентов — не менее 23,4 балла. Также с 1 января этого года вступил в силу беззаявительный порядок назначения страховых пенсий, включая пенсии безработным предпенсионерам.