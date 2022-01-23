Эксперт Финогенова напомнила, кто сможет получить страховую пенсию по старости в 2022 году
Необходимый для начисления пенсии страховой стаж в этом году составляет 13 лет, а количество пенсионных коэффициентов — не менее 23,4 балла.
© ТАСС / Валентина Певцова
В 2022 году страховую пенсию по старости смогут получить женщины и мужчины, достигшие возраста 56,5 и 61,5 года соответственно. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.
Эксперт напомнила, что в России с 2019 года идёт повышение пенсионного возраста с "шагом" полгода-год. К 2028 году пенсионный возраст достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.
"Начиная со второго полугодия 2019-го по второе полугодие 2022 года пенсионный возраст начал сдвигаться в сторону увеличения с шагом полгода-год. В 2024-м пенсионный возраст составит 58 лет для женщин и 63 года для мужчин, в 2026 году — 59 лет для женщин и 64 года для мужчин. И, наконец, в 2028 году достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин", — цитирует Финогенову "Прайм".
Необходимый для начисления пенсии страховой стаж в 2022 году составляет 13 лет, а количество пенсионных коэффициентов — не менее 23,4 балла. Также с 1 января этого года вступил в силу беззаявительный порядок назначения страховых пенсий, включая пенсии безработным предпенсионерам.
С 1 февраля пенсионеры получат одну из самых значительных доплат: какие начисления станут больше и на сколько
"Для того чтобы пенсия была назначена автоматически, необходимо подтвердить ПФР своё согласие через сайт госуслуг", — пояснила профессор.
Ранее Госдума проиндексировала пенсии на 8,6% с 1 января 2022 года. Ещё в конце 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что власти не должны отступать от принципа индексации пенсий выше уровня инфляции. После этого 12 января глава государства предложил правительству повысить пенсионные выплаты на 8,6%. 19 января Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал соответствующие поправки в законодательство, которые за два дня до этого были внесены на рассмотрение. По словам главы Минтруда РФ Антона Котякова, таким образом, средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 18 984 рубля.
Лента новостей
МИД Сирии потребовал вывода из страны военного контингента США
сегодня в 00:22
NHK: На АЭС "Фукусима-1" произошла утечка четырёх тонн раствора для ледяной стены
сегодня в 00:02
"Вопрос к мистеру Бину": Мураев удивился заявлению МИД Британии о том, что РФ "хочет привести" его к власти в Киеве
вчера в 23:49
Комментариев: 0