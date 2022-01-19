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Опубликовано 19 января 2022, 10:49

Комитет Госдумы поддержал поправки об индексации пенсий на 8,6%

Ранее соответствующий документ в нижнюю палату парламента внесло Правительство России.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате принять во втором чтении поправки об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года.

Ранее соответствующий документ в нижнюю палату парламента внесло Правительство России.

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Напомним, ещё в конце 2021 года на совещании по социальным вопросам Владимир Путин заявил, что от принципа индексации пенсий выше уровня инфляции нельзя отступать. И 12 января глава государства предложил правительству повысить выплаты на 8,6%. Министр труда Антон Котяков сообщил, что таким образом средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 18 984 рубля, мера коснётся 30,8 миллиона россиян.

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Пенсионное удостоверение. Фото © Shutterstock

Александра Вишнякова
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