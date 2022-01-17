Правительство РФ внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий на 8,6%

Правительство России внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.

Как уточняется, кабмин внёс норму об индексации выплат поправкой в уже принятый в I чтении законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Одобрить документ в окончательном чтении могут уже на той неделе.