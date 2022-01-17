Правительство РФ внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий на 8,6%
Норму внесли поправкой в уже принятый в I чтении законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера.
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Правительство России внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.
Как уточняется, кабмин внёс норму об индексации выплат поправкой в уже принятый в I чтении законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Одобрить документ в окончательном чтении могут уже на той неделе.
"В четверг, наверное, наиболее важный законопроект — во втором и, я думаю, в третьем чтении — законопроект, поправка об индексации пенсии на 8,6% — то есть свыше инфляции", — сообщил первый зампред Госдумы Александр Жуков журналистам.
Напомним, ещё в конце 2021 года на совещании по социальным вопросам Владимир Путин заявил, что от принципа индексации пенсий выше уровня инфляции нельзя отступать. И 12 января глава государства предложил правительству повысить выплаты на 8,6%. Министр труда Антон Котяков сообщил, что таким образом средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 18 984 рубля, мера коснётся 30,8 миллиона россиян.
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