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Против автора "арт-объекта" в виде фекалий на Марсовом поле возбудили дело

Он слепил там из снега огромную пятиметровую "инсталляцию", которую вскоре убрали коммунальщики.

17 января, 16:17
<p>© "Инстаграм" / <a href="https://www.instagram.com/p/CYtmIqaou5m/?utm_source=ig_web_copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">paperpaper_ru</a></p>

© "Инстаграм" / paperpaper_ru

Художника Ивана Волкова из Москвы, который вылепил из снега фекалии длиной в несколько метров на территории Марсового поля в Петербурге, задержали правоохранительные органы, сообщило издание "Фонтанка".

Полиция поместила молодого человек в изолятор Центрального УМВД Петербурга. В отношении Волкова возбудили уголовное дело по статье за надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей или арест до трёх месяцев.

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"Волков умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже жёлтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернив место захоронения умерших", — заявили в правоохранительных органах.

Снежная инсталляция появилась на Марсовом поле 14 января. В своём "Инстаграме" "автор какашки" регулярно демонстрирует композиции из снега, в том числе эксплуатирующие темы хоррора и естественных отправлений. О причинах появления и идейной задумки фекалии Волков не распространяется.

Ранее Лайф писал, что стрелявшему на Красной площади акционисту Павлу Крисевичу предъявили окончательное обвинение. Художник причинил моральный вред людям, которые испугались "за свою жизнь и здоровье", отметил адвокат обвиняемого Соловьёв.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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