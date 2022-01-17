Против автора "арт-объекта" в виде фекалий на Марсовом поле возбудили дело

Художника Ивана Волкова из Москвы, который вылепил из снега фекалии длиной в несколько метров на территории Марсового поля в Петербурге, задержали правоохранительные органы, сообщило издание "Фонтанка".

Полиция поместила молодого человек в изолятор Центрального УМВД Петербурга. В отношении Волкова возбудили уголовное дело по статье за надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей или арест до трёх месяцев.

"Волков умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже жёлтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернив место захоронения умерших", — заявили в правоохранительных органах.

Снежная инсталляция появилась на Марсовом поле 14 января. В своём "Инстаграме" "автор какашки" регулярно демонстрирует композиции из снега, в том числе эксплуатирующие темы хоррора и естественных отправлений. О причинах появления и идейной задумки фекалии Волков не распространяется.