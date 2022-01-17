Член ОП Данюк назвал вопиющим поступком блокировку страницы делегации РФ в Facebook

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк назвал вопиющим и хамским поступком решение "Фейсбука" заблокировать в соцсети страницу российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

"Очень правильно, что в нашей стране, а именно в Роскомнадзоре, рассматривался вопрос о замедлении "Фейсбука". Самое интересное, что в "Фейсбуке" об этом узнали, аккаунт разблокировали, и сейчас формальной причины для этого замедления нет", — отметил Данюк.

При этом он отметил, что помимо инструментов замедления работы "Фейсбука" в России например, этой корпорации грозит запрет на размещение рекламы. Потому что, согласно закону о приземлении IT-корпораций на территории нашей страны, компания этих базовых требований по регистрации до сих пор не выполнила.

"Конечно, то, что они быстро разблокировали страницу, это победа, которая говорит о том, что серьёзно начинают относиться к российскому закону. Но победой по-настоящему она может стать только тогда, когда у них возникнет полное понимание неизбежности реальных последствий", — подчеркнул член ОП.