Член ОП Данюк назвал вопиющим поступком блокировку страницы делегации РФ в Facebook
По его оценке, такие действия со стороны соцсети не должны оставаться безнаказанными.
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк назвал вопиющим и хамским поступком решение "Фейсбука" заблокировать в соцсети страницу российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.
"Очень правильно, что в нашей стране, а именно в Роскомнадзоре, рассматривался вопрос о замедлении "Фейсбука". Самое интересное, что в "Фейсбуке" об этом узнали, аккаунт разблокировали, и сейчас формальной причины для этого замедления нет", — отметил Данюк.
При этом он отметил, что помимо инструментов замедления работы "Фейсбука" в России например, этой корпорации грозит запрет на размещение рекламы. Потому что, согласно закону о приземлении IT-корпораций на территории нашей страны, компания этих базовых требований по регистрации до сих пор не выполнила.
"Конечно, то, что они быстро разблокировали страницу, это победа, которая говорит о том, что серьёзно начинают относиться к российскому закону. Но победой по-настоящему она может стать только тогда, когда у них возникнет полное понимание неизбежности реальных последствий", — подчеркнул член ОП.
По его словам, как только "Фейсбук" начнёт понимать, что за каждые шаги такого рода будет прилетать юридически выверенный ответ (который в первую очередь будет бить по коммерческим интересам компании), только после этого "они будут давать заднюю". Поэтому этот вопиющий, хамский поступок не должен остаться безнаказанным, заключил Данюк.
Напомним, что 16 января администрация социальной сети заблокировала официальную страницу российской делегации, сославшись на "запрещённый контент", хотя представители миссии делились в аккаунте только заявлениями руководства России и МИД РФ по переговорам с НАТО и США. Роскомнадзор потребовал от компании Meta, владеющей соцсетью, разблокировать страницу делегации. По мнению ведомства, действия администрации Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Страничка была разблокирована только сегодня — спустя почти сутки.
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