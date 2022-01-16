Facebook заблокировал аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене по безопасности

Социальная сеть "Фейсбук" заблокировала официальную страницу делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом сообщил руководитель делегации Константин Гаврилов.

"В пятницу "Фейсбук" забанил страничку делегации, сославшись на запрещённый контент", — приводит его слова ТАСС.