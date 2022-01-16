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Facebook заблокировал аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене по безопасности

По словам руководителя делегации Константина Гаврилова, причина заключается в "запрещённом контенте".

16 января, 13:54
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Социальная сеть "Фейсбук" заблокировала официальную страницу делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом сообщил руководитель делегации Константин Гаврилов.

"В пятницу "Фейсбук" забанил страничку делегации, сославшись на запрещённый контент", — приводит его слова ТАСС.

При этом Гаврилов отметил, что представители делегации делились на своей странице только заявлениями руководства России и МИД.

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Напомним, что 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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