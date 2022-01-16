Врачи предупреждали телеведущего Зеленского о риске ранней смерти ещё 10 лет назад

Врачи предрекали раннюю смерть телеведущему Михаилу Зеленскому, который недавно скончался в возрасте 46 лет. Это было в 2011 году, когда журналист участвовал в телепроекте "Подари себе жизнь". Как пишет kp.ru, там специалисты пытались заставить Зеленского бросить вредные привычки, заняться своим здоровьем, но телеведущий не стал воспринимать их слова всерьёз.

"Я не хочу жаловаться, что я как-то не высыпаюсь или невероятно устаю, потому что 90% мужиков в Москве, наверно, также не высыпаются и устают. Это нормальное состояние для нас. Поймите, уважаемые доктора, я же должен что-то делать на пенсии. Тогда и отдохну, и здоровьем позанимаюсь", — уверял Зеленский, закуривая очередную сигарету.

Однако в ответ врачи предостерегали его, что пенсии может не быть. Люди заблуждаются, полагая, что заботу о здоровье можно отложить на потом. Результаты анализов журналиста показали, что из-за 20 лет курения его лёгкие соответствуют 70-летнему возрасту. По словам главного эксперта программы, терапевта Татьяны Шаповаленко, из-за сигарет у телеведущего лицо приобрело землистый оттенок, губы стали синюшными, лёгкие забились мокротой, а работа иммунной системы нарушилась.

"Также анализы показали высокий уровень гемоглобина в крови, который опасен развитием тромбозов. Тромбы в венах нижних конечностей могут отрываться и лететь куда угодно, например в головной мозг. Это инсульт. Ещё у вас тяжёлый атрофический гастрит. Ваш возраст смерти на сегодняшний день — 58 лет", — предупреждала врач Зеленского.